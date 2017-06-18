Двое полицейских пострадали во время гей-парада в Киеве

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Киев,18 июня. В ходе проводимого в столице Украины парада геев пострадали два полицейских, получивших травмы при задержании шести противников «Марша равенства», сообщили в украинском силовом ведомстве.

Нацполиция Украина справилась с задачей обеспечения безопасности на параде геев в Киеве, сообщил первый замминистра МВД Сергей Яровой. По словам еще одного представителя украинского силового ведомства Андрея Крищенко, на «Марше равенства» имели место несколько инцидентов – полиции пришлось задержать шестерых противников парада сексуальных меньшинств.

«За помощью обратилось двое полицейских, но это небольшие царапины, без госпитализации», — сказал Крищенко. Пострадавших среди активистов марша нет, все задержанные находятся в Шевченсковском районном управлении ГУ Нацполиции. Отметим, что в сегодняшней акции на улицы украинской столицы вышли свыше двух тысяч активистов ЛГБТ, пишет «Интерфакс».