Путин объяснил, чем полезна прямая линия

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Москва, 18 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность проведения прямой линии.

Российский глава заявил, что считает крайне полезным проведение прямой линии, потому что некоторые вопросы требуют внимания со стороны правительства России и даже президента.

«Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как прямая линия, чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв», — подчеркнул Путин.

Также он добавил, что это полезная работа.

Напомним, юбилейная «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 15 июня. Она длилась без считанных минут четыре часа. За это время Путин ответил почти на 70 вопросов.