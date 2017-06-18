Десятки пассажиров рейса China Eastern пострадали в зоне турбулентности над Китаем

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Пекин, 18 июня. По меньшей мере 20 пассажиров авиакомпании China Eastern пострадали в зоне турбулентности на борту самолета, летевшего рейсом из Парижа в Куньмин, пишет China Daily.

Лайнер китайского перевозчика China Eastern, который совершал рейс MU744 из аэропорта Шарль-де-Голль, попал в зону турбулентности недалеко от воздушных ворот Куньмина в провинции Юньнань. По данным китайского издания, четыре пассажира получили серьезные переломы конечностей, а также травмы головы. Не менее 20 человек пострадали, их госпитализировали сразу после посадки в Китае.