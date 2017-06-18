Сирия: в пригороде Дамаска обстрелян гуманитарный конвой, есть раненые

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Дамаск, 18 июня. Вчера гуманитарный конвой сирийского Красного Полумесяца в пригороде Дамаска попал под обстрел, серьезные ранения получил один сотрудник гуманитарной организации. Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Дамаске выступило с решительным осуждением нападения на колонну с гуманитарной помощью для мирных жителей города Хараста.

«Конвой из 37 грузовиков МККК, Красного Полумесяца и ООН должен был доставить еду и медикаменты и предметы первой необходимости для 11 тысяч человек в восточной Харасте, — сообщили в пресс-службе МККК. — Конвой подвергся обстрелу около семи часов вечера, когда приблизился к городу. Сотрудник сирийского Красного Полумесяца получил серьезные ранения. МККК напоминает всем сторонам конфликта в Сирии об обязательствах по защите и уважению гуманитарных миссий».

Как отметили в МККК, жители восточной Харасты не получали гуманитарную помощь уже в течении восьми месяцев.