Десять самосвалов мусора вывезли со стадиона после матча-открытия Кубка Конфедераций

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Санкт-Петербург, 18 июня. Футбольные фанаты и гости Северной столицы, которые в минувшую субботу прибыли на матч-открытие Кубка Конфедераций между сборной России и Новой Зеландии, оставили после себя на стадионе «Санкт-Петербург Арена» мусора на 10 самосвалов.

По завершении матча, в котором сборная Станислава Черчесова уверенно победила новозеландцев со счетом 2:0, на «Санкт-Петербург Арене» на Крестовском острове работало 100 человек, а также 50 дворников убирали прилегающую к арене территорию.

Сообщается, что всего же было вывезено 180 кубов мусора. Для уборки петербургские власти направили 400 штук специальной техники. Помимо этого, с территории Крестовского парка работники должны убрать порядка 50 кубов мусора.

Также известно, что в ночь на понедельник порядка 200 работников выйдут на улицы Петербурга, чтобы привести город в надлежащий вид после матча-открытия.