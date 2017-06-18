Обгоревший труп гражданина КНДР найден на стройке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 июня. Труп гражданина Северной Кореи был обнаружен после пожара на стройке на Советском проспекте в Петербурге. Тело было обнаружено в сгоревшей бытовке на территории строящегося жилого комплекса «Живи в Рыбацком».

Пожар в строящемся жилом комплексе произошел 17 июня. По имеющимся данным, 38-летний гражданин КНДР работал на стройке в Рыбацком подсобным рабочим. Тело погибшего корейца было обнаружено около 3 часов ночи и направлено на экспертизу для определения точной причины смерти, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила, что количество погибших при пожаре в жилом высотном доме в Лондоне достигло 58 человек.