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Вашингтон, 18 июня. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что российский президент обладает уникальным опытом, ни один из мировых лидеров не обладает подобными компетенциями.

Лауреат «Оскар» американский режиссер Оливер Стоун после серии интервью с Владимиром Путиным прокомментировал его удивительную работоспособность, отметив, что российский президент обладает уникальным опытом.

«Но равных ему (Путину. — прим. ред.) именно по опыту нет», — считает режиссер. Он добавил, что президент России на протяжении многих лет работает по 12 часов в день. По словам Стоуна, во время съемок документальной ленты, показанной на канале Showtime, российский лидер не консультировался со своими советниками.