Путин: Жалобы во время прямой линии не означают, что региональные власти РФ не работают

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Владивосток, 18 июня. Президент России Владимир Путин не согласился с утверждением, что региональные власти в России не работают. Об этом он сообщил в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Путин в ходе интервью отметил, что прямая линия является для россиян возможностью поделиться с ним своей озабоченностью и болью, о чем-то попросить. Президент отметил, что «ничего здесь особенного нет», тем более что порой достаточно сложно добиться того, чтобы на проблему обратили внимание на муниципальном или региональном уровне.