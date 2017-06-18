Путин: Жалобы во время прямой линии не означают, что региональные власти РФ не работают
Владивосток, 18 июня. Президент России Владимир Путин не согласился с утверждением, что региональные власти в России не работают. Об этом он сообщил в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.
Путин в ходе интервью отметил, что прямая линия является для россиян возможностью поделиться с ним своей озабоченностью и болью, о чем-то попросить. Президент отметил, что «ничего здесь особенного нет», тем более что порой достаточно сложно добиться того, чтобы на проблему обратили внимание на муниципальном или региональном уровне.
«Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают», — подчеркнул президент.