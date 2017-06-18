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Политика
Путин объяснил, почему не узнал ничего революционного в ходе прямой линии
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Путин объяснил, почему не узнал ничего революционного в ходе прямой линии

12:45  18 Июня 2017  /обновлено: 12:52  18 Июня 2017
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Путин: Ничего революционного в ходе прямой линии не узнал

Санкт-Петербург, 18 июня. Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что не узнал «ничего революционного» в ходе прямой линии, которая прошла 15 июня в Москве. 

По словам российского лидера, он кое-что почерпнул новое, и это, конечно, потому что это прямое общение с людьми.

«Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу», - отметил Путин.

Он также добавил, что не узнал ничего революционного, поскольку регулярно занимается этими вопросами.

Напомним, 15-я «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в минувший четверг и длилась на протяжении четырех часов.

 

#путин #россия
Дана Балан
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