Путин объяснил, почему не узнал ничего революционного в ходе прямой линии

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Санкт-Петербург, 18 июня. Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что не узнал «ничего революционного» в ходе прямой линии, которая прошла 15 июня в Москве.

По словам российского лидера, он кое-что почерпнул новое, и это, конечно, потому что это прямое общение с людьми.

«Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу», - отметил Путин.

Он также добавил, что не узнал ничего революционного, поскольку регулярно занимается этими вопросами.

Напомним, 15-я «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в минувший четверг и длилась на протяжении четырех часов.