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Португалия объята огнем: число жертв лесных пожаров превысило 57 человек
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Португалия объята огнем: число жертв лесных пожаров превысило 57 человек

12:59  18 Июня 2017
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Португалия объята огнем: число жертв лесных пожаров превысило 57 человек

Лиссабон, 18 июня. Число жертв лесного пожара в Португалии достигло 57 человек, еще 59 человек пострадали, состояние пятерых из них оценивается как крайне тяжелое. Сейчас огонь бушует в муниципалитете Педроган-Гранди.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил о «самом большом количестве жертв в результате лесных пожаров», но не уточнил, о каком именно количестве погибших идет речь, сообщает Reuters.

По данным госсекретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса, 30 человек, по предварительным данным, 30 человек погибли при попытке покинуть зону бедствия на автомобилях.

Пожар мог вспыхнуть из-за 40-градусной жары на Пиренейском полуострове. Положение дел усугубляют сильные порывы ветра, способствующие распространению огня

Точных данных о масштабах ущерба пока нет. 
 

Ярослава Замысловатова
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