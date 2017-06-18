Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Андерсон попросила у Макрона помощи для «сексуального» Ассанжа
Triangle Created with Sketch.

Андерсон попросила у Макрона помощи для «сексуального» Ассанжа

13:04  18 Июня 2017
121

Андерсон попросила у Макрона помощи для «сексуального» Ассанжа

Лос-Анджелес, 18 июня. Американская актриса Памела Андерсон опубликовала на сайте своего фонда письмо с просьбой помочь основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Послание адресовано лидеру британских лейбористов Джереми Корбину и президенту Франции Эммануэлю Макрону. 

Свое обращение Андерсон озаглавила «Почему мое сердце вместе с Джулианом». Актриса признается, что где бы ни была, она не может забыть «человека, изолированного в эквадорском посольстве». 

Также Андерсон призналась, что вспоминает об Ассанже, когда размышляет о сексуальности. 

«Разумеется, самое сексуальное качество в человеке — это храбрость и мужество», — отметила кинодива. 

У Макрона Андерсон попросила убежища для Ассанжа, а к Корбину обратилась с просьбой помочь Ассанжу безопасно выйти из посольства Эквадора, где тот находится с 2012 года. 

#ассанж #макрон #андерсон
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть