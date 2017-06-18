Андерсон попросила у Макрона помощи для «сексуального» Ассанжа

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Лос-Анджелес, 18 июня. Американская актриса Памела Андерсон опубликовала на сайте своего фонда письмо с просьбой помочь основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Послание адресовано лидеру британских лейбористов Джереми Корбину и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Свое обращение Андерсон озаглавила «Почему мое сердце вместе с Джулианом». Актриса признается, что где бы ни была, она не может забыть «человека, изолированного в эквадорском посольстве».

Также Андерсон призналась, что вспоминает об Ассанже, когда размышляет о сексуальности.

«Разумеется, самое сексуальное качество в человеке — это храбрость и мужество», — отметила кинодива.

У Макрона Андерсон попросила убежища для Ассанжа, а к Корбину обратилась с просьбой помочь Ассанжу безопасно выйти из посольства Эквадора, где тот находится с 2012 года.