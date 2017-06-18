Алеппо: боевики оппозиции наступают на курдов при поддержке Турции

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Алеппо, 18 июня. По сообщениям курдских источников, боевики сирийской оппозиции начали наступление на курдские позиции в сирийской провинции Алеппо, к северу от города Африн. В ходе наступления боевики полагаются на поддержку Вооруженных сил Турции.

«Я могу сказать, что турецкие войска и боевики, которых они поддерживают, прошли на километр вглубь сирийской территории на севере Африна. Продвижение поддерживается артиллерией турецкой армии», — сообщили РИА Новости курдские источники. Ранее, по сообщениям источников, турецкая артиллерия продолжала обстрелы курдских поселений в течение шести дней.

По данным курдского народного ополчения, силы террористических группировок, базирующихся в расположенном неподалеку от Африна городе Азаз, пытаются занять стратегические высоты на окраинах Африна.