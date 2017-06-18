США рассекретили документы о проведении опытов над инопланетянами‍

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Вашингтон, 18 июня. Оборонное разведывательное управление США опубликовало документы, которые свидетельствуют о проведенных над пришельцами опытах, пишет западное издание «Express».

В американских СМИ появились публикации, связанные с документами о проведении опытов над пришельцами. Известно, что первое исследование провел ученый Хетер Уэйд в 1947 году. В штате Калифорния был обнаружен инопланетянин, который подвергся тщательному анализу.

Дело было засекречено и именовалось как проект Majestic 12, проходивший под контролем президента Теодора Рузвельта. За время проведения исследований, секретная служба контактировала с 27 существами внеземного происхождения и обнаружила 7 НЛО. Ученые-американцы участвовали в опытах с инопланетянами с 1970-1987 годах.