ДНР: обстрелами ВСУ повреждены детский интернат и завод в Донецке

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Донецк, 18 июня. За минувшие сутки на территории ДНР в результате артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины повреждены детская школа-интернат для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в Ясиноватой и асфальтобетонный завод в Киевском районе Донецка.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ, по состоянию на 18 июня, повреждены административные здания на территории асфальтобетонного завода Киевского района города Донецка. В Ясиноватой в школе-интернате для детей со сколиозом повреждены пять оконных блоков», — сообщили в оперативном командовании вооруженных сил ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение суток прифронтовые населенные пункты в ДНР были обстреляны более 60 раз. На данный момент сообщений о жертвах и ранениях среди населения Донбасса не поступало.