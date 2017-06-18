Мутко предложил к ЧМ-2018 «завезти марихуанки» для сборной Нидерландов

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Москва, 18 июня. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выступил с внезапным предложением по поводу подготовки к первенству мира-2018. Вице-премьер Российской Федерации порекомендовал «завезти марихуанки» для голландской сборной.

По словам Мутко, российская сторона будет предлагать Ульяновскую область в качестве принимающей стороны для сборных.

«Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте», — заявил Мутко, отметив, что это была шутка.

Глава РФС также добавил, что «сборные сами ориентируются». Так он ответил на вопрос о том, что Ульяновская область, как и другие, готовится принимать участников мундиаля-2018, передает Life.ru.

Напомним, в Голландии легкие наркотики из конопли находятся не под запретом.