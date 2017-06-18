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Украина
«Равенство» по-украински: правосеки жгут ЛГБТ-флаги в Киеве, задержаны семеро
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«Равенство» по-украински: правосеки жгут ЛГБТ-флаги в Киеве, задержаны семеро

12:30  18 Июня 2017
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«Равенство» по-украински: правосеки жгут ЛГБТ-флаги в Киеве, задержаны семеро

Киев, 18 июня. Семерых националистов, попытавшихся напасть на участников гей-парада в центре Киева задержала полиция. Сейчас их везут в отдел, чтобы установить их данные и дать правовую квалификацию их действий.

По данным Нацполиции Киева, правоохранители задержали шестерых противников так называемого «Марша Равенства». Однако местные СМИ сообщили, что задержанных семеро. 

Ранее между националистами и ЛГБТ-активистами произошли стычки в парке имени Тараса Шевченко. Противникам гей-шествия удалось отобрать радужный флаг и сжечь его под крики «Слава Украине!» и  «Украина превыше всего!».

Накануне неизвестные взломали сайт киевского ЛГБТ-движения, опубликовав там предупреждения о расправе над теми, кто примет участие в «Марше равенства» 18 июня. 

Ярослава Замысловатова
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