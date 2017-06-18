Новая линия Трампа в отношении Кубы возвращает мир к холодной войне — МИД РФ

В Избранное

Скопировать

Москва, 18 июня. Очередные заявления президента США Дональда Трампа в отношении Кубы возвращают мир ко временам холодной войны, считают в российском министерстве иностранных дел. Попытка начать диалог с Кубой, предпринятая предыдущей администрацией США показала, что политика диктата и санкций в отношении Кубы провалилась, однако в администрации президента Трампа решили продолжать антикубинский курс, указано в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД РФ.

«Выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован. Это не может не вызывать сожаления. Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен», — указано в комментарии МИД РФ.

Российское дипломатическое ведомство выражает свою приверженность дружбе и солидарности с Кубой — «дружественной, миролюбивой страной, авторитетным членом международного сообщества, играющим признанную конструктивную роль в Латинской Америке и в мировых делах» — отмечая, что той же позиции придерживаются подавляющее большинство стран мира.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в своем выступлении президент Дональд Трамп заявил, что США отказываются от «оттепели» в отношениях с Кубой из-за нарушений прав человека на «Острове Свободы».