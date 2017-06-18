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Происшествия
Тройное ДТП произошло в Москве, есть пострадавшие
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Тройное ДТП произошло в Москве, есть пострадавшие

12:16  18 Июня 2017
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Тройное ДТП произошло в Москве, есть пострадавшие

Москва, 18 июня. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в воскресенье на улице Алабяна, расположенной на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления ГАИ. 

По данным ведомства, утром в 07.40 столкнулись сразу три автомобиля — Mercedes, Audi и Hundai. 

В результате аварии пострадали три человека, передает телеканал 360

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июня трое сотрудников правоохранительных органов пострадали в дорожно-транспортном происшествии при погоне за автомобилем в центре российской столицы. 

#москва #дтп #гаи
Дана Балан
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