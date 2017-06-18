Тройное ДТП произошло в Москве, есть пострадавшие

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Москва, 18 июня. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в воскресенье на улице Алабяна, расположенной на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления ГАИ.

По данным ведомства, утром в 07.40 столкнулись сразу три автомобиля — Mercedes, Audi и Hundai.

В результате аварии пострадали три человека, передает телеканал 360.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 июня трое сотрудников правоохранительных органов пострадали в дорожно-транспортном происшествии при погоне за автомобилем в центре российской столицы.