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Сирия, 18 июня. Сирийские военные совместно с отрядами «Хезболлы» ведут бои за газовые месторождения Арак близ Пальмиры, в Хасаке 173 человека урегулировали свой правовой статус, покушение на командира полка «Голани», жители Эс-Сувейды против «распила» страны. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бои за месторождения Арак

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) при поддержке отрядов «Хезболлы» третьи сутки ведут бои с боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) недалеко от газовых месторождений Арак, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. По данным агентства, военным удалось отбить у экстремистов несколько высот с видом на месторождения в восточной части Пальмиры. Сирийские военные совместно с «Хезболлой» пытаются вернуть контроль над всеми высотами с видом на газовые месторождения Арак.

Аналитик Al-Masdar отмечает, что если военным армии Башара Асада удастся вернуть контроль над этой территорией, террористы будут вынуждены покинуть район.

Урегулирование правового статуса

В городе Эль-Камышлы, расположенном в провинции Хасака, в рамках президентского указа об амнистии свой правовой статус урегулировали 173 человека, сдавшись соответствующим органам, сообщает сирийское информагентство SANA.

По словам губернатора провинции Джаиза Аль-Мусы, национальные примирения — это результат успеха правительственных сил. Секретарь областного комитета ПАСВ Сулейман Ан-Насыр подчеркнул, что благодаря стойкости сирийских граждан и усилиям военных победа над терроризмом в стране близка. Ан-Насыр также отметил, что указ об амнистии показывает, что Сирия дорожит «своими заблудшими сыновьями» и хочет их возвращения к мирной жизни.

Покушение на командира

Накануне вечером один из террористов-смертников пытался убить командующего полком «Голани» (Фудж Аль-Джулан), сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

Подрывник взорвал свой жилет за зданием в городе Хан-Арнабе (Голанские высоты), в результате чего погибли двое бойцов, и еще пятеро, включая командира полка «Голани» Майда Хаймода, получили ранения. Источник агентства добавил, что несмотря на то, что объектом смертника был именно Хаймод, он получил легкие ранения.

Отмечается, что полк «Голани» — одно из ключевых подразделений, сражающихся с вооруженной оппозицией на Голанских высотах, а их командир - откровенный критик оппозиции.

Единство республики

Сирийцы отвергли проекты по раздроблению страны, сообщает информагентство SANA. Общественные и религиозные деятели провинции Эс-Сувейда заявили, что они не поддерживают проекты раздробления родины и выступают за единство Сирийской Арабской Республики. Кроме того, деятели подчеркнули, что жители провинции всецело поддерживают военных в борьбе с такфиристским терроризмом.

Собравшиеся в культурном центре в городе Эс-Сувейда выразили готовность сотрудничать со структурами для наказания тех, кто подрывает безопасность в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.