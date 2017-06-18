Внедорожник протаранил толпу во Львове, есть погибшие

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Львов, 18 июня. Внедорожник въехал в толпу в центре Львова. Известно, по крайней мере, об одной жертве инцидента.

Трагедия произошла в центре Львова, на Соборной площади, сообщает украинский «24 канал». Известно, что жертвой происшествия стала женщина; не исключается, что в скором времени появится информация и о других погибших.

Еще одна женщина пострадала. Ее увезли в больницу медики скорой помощи.

По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что водитель не справился с управлением в связи с возникшей технической неисправностью автомобиля.

Накануне машина наехала на толпу людей у центрального железнодорожного вокзала в Амстердаме, в результате пострадали пять человек, сообщала «Газета.Ru».