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Украина
Внедорожник протаранил толпу во Львове, есть погибшие
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Внедорожник протаранил толпу во Львове, есть погибшие

12:47  18 Июня 2017
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Внедорожник протаранил толпу во Львове, есть погибшие

Львов, 18 июня. Внедорожник въехал в толпу в центре Львова. Известно, по крайней мере, об одной жертве инцидента. 

Трагедия произошла в центре Львова, на Соборной площади, сообщает украинский «24 канал». Известно, что жертвой происшествия стала женщина; не исключается, что в скором времени появится информация и о других погибших. 

Еще одна женщина пострадала. Ее увезли в больницу медики скорой помощи. 

По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что водитель не справился с управлением в связи с возникшей технической неисправностью автомобиля. 

Накануне машина наехала на толпу людей у центрального железнодорожного вокзала в Амстердаме, в результате пострадали пять человек, сообщала «Газета.Ru»

#украина #львов
Владимир Багров
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