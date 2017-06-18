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Политика
Минобороны России сообщило о начале работы комиссии РФ-США по делам военнопленных
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Минобороны России сообщило о начале работы комиссии РФ-США по делам военнопленных

12:10  18 Июня 2017
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Минобороны России сообщило о начале работы комиссии РФ-США по делам военнопленных

Москва, 18 июня. Российско-американская комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести начнет работать в Вашингтоне с 19 по 24 июня, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Первое заседание назначено на 19 июня. 22 июня в работе комиссии примут участие семьи военнопленных, пропавших без вести.

Кроме того, как уточнил Булгаков, в Вашингтоне запланированы переговоры руководителей и экспертов рабочих групп по войне во Вьетнаме, периоду «холодной войны», локальным конфликтам и боевым действиям в Афганистане за период с 1979 по 1989 год».

На повестку дня будут вынесены и вопросы по подготовке к пилотному проекту по оцифровке материалов в национальном архиве США. 
 

Ярослава Замысловатова
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