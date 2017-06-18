Военный эксперт о заявлении Климкина: НАТО нечему учиться у ВСУ

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Москва, 18 июня. Заявления главы МИД Украины Павла Климкина о том, что НАТО есть чему поучиться у украинской стороны, некомпетентные, считает глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не должен давать комментарии относительно военного ведомства, которое возглавляет Степан Полторак, заявил военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, глава Минобороны «решил благоразумно помолчать, так как лучше знает о состоянии ВСУ». Коновалов отметил, что у Украины провальная тактика, а боеготовность повысилась только благодаря иностранной помощи.

Если украинская Нацгвардия сама учится у НАТО, какой опыт ВСУ могут передать военным Североатлантического альянса? По мнению эксперта, если Украина станет частью НАТО, то проблемы украинской армии станут проблемами блока. «Речь идет о страшной коррупции, ужасной логистике, полуразрушенном ОПК, который своим войскам почти ничего предложить не может», — пояснил Коновалов в интервью RT.