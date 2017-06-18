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Сирия, 18 июня. Курды отбили контратаку ИГ* в районе Кадисия в Ракке. САА и союзники утратили населенный пункт и вооружение в Хаме. Коалиция провела бомбардировку близ города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: ведут бои с радикалами в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; потеряли снайпера в боях на востоке Даръа; утратили военную технику и оружие в Хаме.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло «шахид-мобиль» и беспилотник в районе Кадисия на западе Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из командиров в результате взрыва к югу от города Даръа.

«Джейш Аль-Таухид»: захватила деревню Хош Кубейтат в южной части Хамы; потеряла одного из командиров в боях с союзниками САА к югу от Хамы.

Курды: планируют направить подкрепление в район пограничного поста «Ат-Танф» на юго-востоке провинции Хомс; сорвали контратаку ИГ и уничтожили беспилотник и «шахид-мобиль» радикалов в районе Кадисия на западе Ракки.

Международная коалиция: нанесла авиаудары в окрестностях города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора, есть мирные жертвы.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли авиаудары по укрепленным пунктам исламистов вблизи квартала Джобар на северо-востоке Дамаска. Об этом сообщает новостное агентство Smart News Agency. Напомним, недавно правительственные войска и их союзники объявили о начале операции по освобождению Джобара. Военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq) передает, что после авианалетов проправительственные силы начали продвижение в районе. В данный момент происходят ожесточенные столкновения между антиправительственной группировкой «Файлак Ар-Рахман» и союзниками правительственных войск. Информационный портал Damascus Now сообщает, что радикалы вооруженной оппозиции открывают огонь по укрепрайонам проасадовских отрядов из ракетных установок. Сведения о потерях сторон пока не поступали.

Провинция Хомс

В субботу курдское информационное агентство Bas Basi заявило, что части Отрядов народной самообороны (YPG) прибудут в район пограничного поста «Ат-Танф» в юго-восточной части провинции Хомс, чтобы остановить продвижение проправительственных сил. Сирийская демократическая армия**** (SDF) намерена не позволить союзникам сирийской армии установить контроль над территориями у границ с Ираком и Иорданией. Сирийский правительственный источник заявил, что силы режима ничего не слышали об этом предполагаемом развертывании войск курдов, передает новостной портал Al Masdar News.

Артиллерия союзников правительственных войск между тем начала артподготовку в районе трассы Пальмира — Ас-Сухна в восточной части провинции Хомс перед серией атак позиций ИГИЛ, сообщает Twitter-канал (maytham956). Напомним, город Ас-Сухна является последним крупным оплотом «Исламского государства»* в регионе, через который также пролегает дорога на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Коалиционная авиация продолжает проводить бомбардировки укрепленных пунктов террористов «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Пятеро мирных жителей погибли в результате авиаудара ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки по зданию школы, где размещаются беженцы, в окрестностях города Аль-Маядин, расположенного к юго-востоку от административного центра региона. Об этом сообщает новостной портал Damascus Now.

Провинция Даръа

В окрестностях населенного пункта Нассиб к югу от города Даръа командир инженерных отрядов «Сирийской свободной армии» (ССА) Абдулла Хусейн Аль-Шариф был уничтожен при попытке демонтировать самодельное взрывное устройство. Также двое боевиков были ранены в результате взрыва. Информагентство Al Masdar News передает, что СВУ было заложено самими радикалами «свободной армии», поскольку в данном регионе не действуют другие исламистские группировки.

Между тем в районе лагеря для беженцев на востоке Даръа в бою был убит один из самых опытных снайперов Сирийской арабской армии (САА) Фаез Сулейман. Напомним, сегодня в рамках соглашения между представителями командования правительственных войск и боевиками вооруженной оппозиции с 12.00 вступил в силу режим перемирия, который продлится двое суток, передавало информагентство Al Masdar News.

Провинция Ракка

ИГИЛ терпит серьезные потери в юго-западной части провинции. Так, вчера отряды Национальных сил обороны****** (NDF) и ополченцев-шиитов освободили 14 населенных пунктов в западной части провинции Ракка, заняв позиции к востоку от древнего города Расафа и оказавшись, таким образом, в 125 километрах от города Дейр эз-Зор.

Одновременно поддерживаемые Вашингтоном Сирийские демократические силы (SDF) штурмуют город Ракка. Курды сорвали контратаку террористов «Исламского государства» и уничтожили «шахид-мобиль» и беспилотник радикалов ИГИЛ в районе Кадисия на западе Ракки, передает военный источник в социальной сети Twitter (ClaudiaAlMina). Авиаударами коалиционных истребителей были ликвидированы порядка десяти боевиков ИГИЛ. Напомним, квартал был освобожден накануне во второй половине дня.

Провинция Хама

Проасадовские войска отбили атаку боевиков группировки «Джейш Аль-Таухид» на свои позиции в районе населенного пункта Кубейбат Аль-Аси на юге провинции Хама. Один из командиров антиправительственного формирования Ахмед Абдула Салам Баккур был уничтожен в ходе столкновений, передает военный источник на своей странице в Twitter (MIG29).

Однако радикалам удалось занять деревню Хош Кубейтат. Кроме того боевики захватили танки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение сирийских войск. Об этом сообщает информационный портал FSA Platform, подконтрольный вооруженной оппозиции. Сирийские военные самолеты в данный момент наносят удары по опорным пунктам исламистов в районе населенного пункта. Сведения об итогах боевого вылета пока не оглашались.

Ирак

Иракская армия начала военную операцию в районе Старого города в Западном Мосуле, сообщает информационное агентство Iraqi News. Исторический квартал является последней частью Мосула, все еще находящейся под контролем боевиков «Исламского халифата». Иракские вооруженные силы постоянно открывают безопасные коридоры для эвакуации населения, тем не менее, по данным Организации Объединенных Наций, около 100 тысяч мирных жителей все еще остаются в Старом городе с небольшим количеством пищи, воды и медикаментов, а также не имея доступа к больницам. Снайперы ИГ открывают огонь по гражданскому населению, пытающемуся бежать из района. Напомним, боевики используют жителей в качестве живого щита.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)