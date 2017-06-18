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Curiosity нашел на Марсе идеально ровный каменный круг
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Curiosity нашел на Марсе идеально ровный каменный круг

16:31  18 Июня 2017
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Марс

Вашингтон, 18 июня. Марсоход Curiosity нашел на Красной планете необычный «каменный круг» с образцово правильным контуром. Космический аппарат запечатлел находку. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Научные сотрудники в течение продолжительного времени находят различные объекта на поверхности Марса и размещают всю новую информацию. По мнению одной группы экспертов, данные круги свидетельствуют о том, что на Марсе ранее существовала жизнь. 

Например, уфологи сразу выдвинули версию о том, что каменный круг появился не самостоятельно. По данным специалистов, ранее каменный круг являлся частью какого-то огромного объекта и оказался разрушен в результате какого-то катаклизма, который произошел на Марсе. 

#марс #curiosity
Дана Балан
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