Белая медведица-футболистка в Московском зоопарке стала оракулом Кубка конфедераций

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Москва, 18 июня. Петербургский кот-оракул Ахилл стал не единственным зверем, предсказавшим исход матча между сборными России и Новой Зеландии: в Московском зоопарке живет любительница футбола белая медведица Ника, которая также угадала, кто будет победителем.

Ника попала в питомник Московского зоопарка в 2016 году еще маленьким медвежонком. Исхудавшего семимесячного детеныша белого медведя нашли у чукотского села Рыркайпий. Мать Ники, скорее всего, погибла, а беззащитному детенышу нельзя было возвращаться в дикую природу: его там ждала неминуемая гибель. Местные жители кормили медвежонка рыбой, пока не приехали спасатели и специалисты из столичного зоопарка. Медведицу забрали в столицу.

Гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова обрадовалась появлению белого медвежонка.

«Популяция находится в критическом состоянии, и одним из решений проблемы сокращения вида является программа размножения, в которой участвует Московский зоопарк. Мы надеемся, что, когда Ника вырастет, она станет участником программы и увеличит число белых медведей на планете», — рассказала она в интервью RT.

Сотрудники питомника заметили у медведицы особый интерес к футбольным мячам — животное плавает с ними, делает из них «подушки» и т.д. Кроме того, у медведицы, утверждают сотрудники, есть особое «шестое чувство». Поэтому она может, подобно петербургскому коту Ахиллу — официальному талисману Кубка — предсказывать итог матчей. Прогноз от медведицы на предстоящий матч между Австралией и Германией таков: победит Германия.