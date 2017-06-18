На Луне сняли на видео случайно попавший в кадр дискообразный НЛО‍

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Нью-Йорк, 18 июня. Уфологи по всему миру считают одним из самых ярких доказательств существования инопланетных цивилизаций кадры с НЛО дискообразной формы, которые были засняты астронавтами NASA, высадившимися на Луну в ходе миссии «Аполлона-15». Снимавшие лунную местность астронавты были поражены, увидев объект правильной дискообразной формы.

Более того, ряд исследователей непознанных явлений утверждают, что выходившие из посадочного модуля «Аполлона-15» астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин даже общались с экипажем инопланетного космического корабля, однако позже дали строгую подписку о неразглашении информации, которая может оказать влияние на все человечество. Пребывание миссии «Аполлона-15» на Луне продолжалось около трех суток — этого времени вполне могло хватить для контакта, считают уфологи.