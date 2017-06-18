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На Луне сняли на видео случайно попавший в кадр дискообразный НЛО‍
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На Луне сняли на видео случайно попавший в кадр дискообразный НЛО‍

15:50  18 Июня 2017
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Астронавты случайно засняли дискообразный НЛО во время высадки на Луну

Нью-Йорк, 18 июня. Уфологи по всему миру считают одним из самых ярких доказательств существования инопланетных цивилизаций кадры с НЛО дискообразной формы, которые были засняты астронавтами NASA, высадившимися на Луну в ходе миссии «Аполлона-15». Снимавшие лунную местность астронавты были поражены, увидев объект правильной дискообразной формы.

Астронавты случайно засняли дискообразный НЛО во время высадки на Луну

Более того, ряд исследователей непознанных явлений утверждают, что выходившие из посадочного модуля «Аполлона-15» астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин даже общались с экипажем инопланетного космического корабля, однако позже дали строгую подписку о неразглашении информации, которая может оказать влияние на все человечество. Пребывание миссии «Аполлона-15» на Луне продолжалось около трех суток — этого времени вполне могло хватить для контакта, считают уфологи.

Валентин Меликов
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