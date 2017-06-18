Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

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Киев, 18 июня. Почти две с половиной тысячи человек собрал гей-парад в столице Украины. Такие данные приводит пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Правоохранители также сообщили об изменении маршрута «Марша Равенства». Решение об этом его организаторы приняли, чтобы уберечь своих сторонников от столкновений с националистами, которые ранее уже попытались атаковать ЛГБТ-активистов в парке имени Тараса Шевченко.

Как сообщала ранее «Газета.ру», ночью стало известно, что экстремисты запрещенного в России движения «Правый сектор»* заблокировали центр Киева, чтобы помешать проведению гей-парада.

Данных о пострадавших в настоящее время нет.



* Организация запрещена на территории РФ.