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Украина
Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи человек
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Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

11:46  18 Июня 2017
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Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

Киев, 18 июня. Почти две с половиной тысячи человек собрал гей-парад в столице Украины. Такие данные приводит пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Правоохранители также сообщили об изменении маршрута «Марша Равенства». Решение об этом его организаторы приняли, чтобы уберечь своих сторонников от столкновений с националистами, которые ранее уже попытались атаковать ЛГБТ-активистов в парке имени Тараса Шевченко. 

Как сообщала ранее «Газета.ру», ночью стало известно, что экстремисты запрещенного в России движения «Правый сектор»* заблокировали центр Киева, чтобы помешать проведению гей-парада. 
Данных о пострадавших в настоящее время нет.
 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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