Полицейская машина взлетела на воздух возле Каира, есть жертвы

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Каир, 18 июня. Транспортное средство египетской полиции взлетело на воздух в пригороде Каира из-за заложенного на обочине взрывного устройства. Об этом сообщает министерство внутренних дел Египта.

В результате взрыва один офицер полиции погиб, еще четверо пострадали. По данным других СМИ, пять человек получили ранения после взрыва.

Сообщается, что взрыв прогремел в квартале Маади, в котором проживает большое количество дипломатов и иностранных граждан.

Ответственность за взрыв на данный момент на себя не взяла ни одна экстремистская группировка.