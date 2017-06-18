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Происшествия
Полицейская машина взлетела на воздух возле Каира, есть жертвы
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Полицейская машина взлетела на воздух возле Каира, есть жертвы

11:44  18 Июня 2017
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Полицейская машина взлетела на воздух возле Каира, есть жертвы

Каир, 18 июня. Транспортное средство египетской полиции взлетело на воздух в пригороде Каира из-за заложенного на обочине взрывного устройства. Об этом сообщает министерство внутренних дел Египта. 

В результате взрыва один офицер полиции погиб, еще четверо пострадали. По данным других СМИ, пять человек получили ранения после взрыва. 

Сообщается, что взрыв прогремел в квартале Маади, в котором проживает большое количество дипломатов и иностранных граждан.

Ответственность за взрыв на данный момент на себя не взяла ни одна экстремистская группировка. 

 

#взрыв #египет #полиция #каир
Дана Балан
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