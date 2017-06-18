Донбасс: украинские силовики 61 раз обстреляли ДНР, применяются танки и артиллерия

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Донецк, 18 июня. В течение минувших суток украинские силовики 61 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами ДНР. Как сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики, под обстрелом оказались 21 населенный пункт на территории народной республики, включая Донецк.

Как отмечают в оперативном командовании ДНР, в ходе обстрелов со стороны ВСУ активно использовались артиллерия, танки, минометы, орудия БМП и БТР, а также ручные и станковые гранатометы и стрелковое оружие. Только по предварительным данным с украинской стороны прилетело в ДНР более 250 артиллерийских и танковых снарядов и почти 500 мин различных калибров.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что украинские силовики после разведки с помощью беспилотных аппаратов обстреляли вчера Ясиноватую, где проходили мероприятия в честь Дня медработника.