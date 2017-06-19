Онищенко: Пора гнать иностранного агента, подменяющего Российский Красный Крест

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко через Федеральное агентство новостей дал ответ на письмо, которое ему направила организация Международный комитет Красного Креста (МККК).

МККК — это подразделение Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Как не раз отмечал Геннадий Онищенко, МККК пытается подменить в нашей стране сугубо российскую организацию — Российский Красный Крест (РКК).

(РКК — это российская благотворительная общественная организация, которая является полноправным участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, более известного под названием Международный Красный Крест).

В то же, время, как неоднократно подчеркивал Геннадий Онищенко, являющийся по сути «иностранным агентом» МККК фактически подменил собой Российский Красный Крест, буквально вытеснив его с поля правозащитной деятельности. Депутат неоднократно рассказывал об этом перекосе как Федеральному агентству новостей, так и другим изданиям, в частности, в комментариях РИА Новости.

Видимо, твердая позиция Геннадия Онищенко испугали функционеров МККК, и они направили депутату письмо, фактически, потребовав от него прекратить критиковать эту организацию.

Тон письма возмутил Геннадия Онищенко, и он через ФАН ответил на «претензии» МККК.

«Начиная с середины апреля, на протяжении всего времени выхода материалов, посвященных деятельности МККК в России, имела место лишь одна попытка ответить на предъявленные мною обоснованные претензии, — отметил Геннадий Онищенко. — Причем ответ, который содержался в полученном мной послании, написан в эдакой менторской и высокомерной манере. Суть этого послания в том, что мы, дескать, готовы направить к вам какого-то рядового функционера МККК, чтобы он провел с вами разъяснительную работу. Так вот, со мной разъяснительную работу проводить не надо, поскольку я имею большой опыт работы в Российским Красным Кресте (РКК) и в советское время, когда он был на пирке своей активной и благотворной деятельности, и сейчас».

По словам Геннадия Онищенко, его очень тревожит, что расцвет деятельности Российского Красного Креста остался в прошлом.

«Конечно, меня прежде всего беспокоит работа нашего национального органа, — отметил собеседник ФАН. — РКК сегодня даже не имитирует активную деятельность, и уровень его работы недостоин той роли, которую наша страна играет на политической арене планеты. А ведь Международный Красный Крест — это организация, которая всегда была рядом при решении многих гуманитарных проблем».

Однако на сегодняшний день деятельность Международного Красного Креста в России, фактически, узурпирована швейцарской организацией, известной под аббревиатурой МККК, напомнил Геннадий Онищенко.

«Вся деятельность МККК, которая сегодня видна, явно не на пользу Российской Федерации, — подчеркнул депутат. — Даже проект закона, в разработке которого принимало участие руководство МККК, полностью исключает деятельность национального Российского Красного Креста в том, что касается международного гуманитарного права».

На этом фоне, рассказал Геннадий Онищенко, он и получил так возмутившее его письмо от руководства МККК.

«Я получил от них заведомо пренебрежительное послание, чего стоит хотя бы такая фраза: «Мы хотели бы напомнить вам, что МККК работает на территории Российской Федерации с 1992 года в духе полной прозрачности и взаимопонимания»!» — с возмущением отметил политик.

«Всю эту про «прозрачность и взаимопонимание» я очень хорошо наблюдал в критический для России период 1995 года на Северном Кавказе», — напомнил Геннадий Онищенко времена первой чеченской войны и продолжил цитирование письма МККК: «Мы поддерживаем постоянный диалог со многими местными региональными органами…».

«Простите, — продолжил депутат Госдумы, — а что вам делать в суверенном, имеющем тысячелетнюю историю государстве? Зачем кому-то с вами поддерживать диалог?»

Вот еще одна цитата из этого послания, отметил Геннадий Онищенко: «Учитывая все вышеизложенное, просим вас прекратить выступать с заявлениями вышеуказанного характера, мы приветствуем дискуссию и т.д.»

««Прекратить» — это конечно звучит очень хорошо, — иронически повторил Онищенко. — Отмечу, это письмо они якобы направили не только мне, но и в ряд других организаций».

Общий тон письма от руководства МККК и озвученные в послании претензии Геннадий Онищенко счел неприемлемыми.

«Я не приемлю разговора в таком тоне и буду продолжать свою работу, направленную на то, чтобы иностранная организация, коей является МККК, прекратила деятельность, которую она ведет сегодня на территории моей страны, — подчеркнул депутат Госдумы. — Единственное, на что можно было бы согласиться, это на постепенное введение деятельности этой по всем параметрам подходящей под действующий в России закон об иностранных агентах организации в те рамки, в которых она могла бы еще некоторое время побыть на территории нашей страны».

Геннадий Онищенко подчеркнул, что, по его сведениям, ни в одном европейском государстве нет постоянного представительства МККК.

«Поскольку в моей стране не происходят военные действия, у нас нет никаких проявлений, похожих на военный конфликт или близких к тому, чтобы на территории РФ были какие-то комбатанты, то наличие этой организации в нашей стране на постоянной основе, на мой взгляд абсолютно неуместно. Тем, кто позволяет себе подобного рода полуугрозы в своих посланиях, не место в нашей стране, это факт очевидный. И «прекращать» я ничего не собираюсь, а также совершенно не прошу, чтобы мне что-либо «напоминали», да еще в таком тоне. А все остальное я готов обсуждать, но только не с этими господами, которые позволили себе отправить мне такое неуважительное послание», — подчеркнул Геннадий Онищенко.