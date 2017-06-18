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Обиженный Бекхэм забросал жену собачьими фекалиями
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Обиженный Бекхэм забросал жену собачьими фекалиями

11:35  18 Июня 2017
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Обиженный Бекхэм забросал жену собачьими фекалиями

Лондон, 18 июня. В Сети появилось видео, как шестикратный победитель английской премьер-лиги, экс-хавбек Дэвид Бекхэм бросил в сторону своей супруги, в прошлом участницы коллектива Spice girls, а ныне модели и дизайнера Виктории Бекхэма, пакетик с экскрементами.

На кадрах видно, что Бекс приводил в порядок территорию и убирал фекалии их домашнего питомца спаниеля по кличке Оливер. Внезапно супруга начала его дразнить и узнавать, что он разыскивает под кустами.

Бекхэм ответил, что «какашки, но это не смешно». 

«Нет, это смешно», — возразила экс-перчинка. 

Тогда английский футболист бросил в нее мешочек с фекалиями. 

#бекхэм
Дана Балан
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