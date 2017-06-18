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Subaru утерла нос Audi на рынке полноприводных автомобилей
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Subaru утерла нос Audi на рынке полноприводных автомобилей

11:33  18 Июня 2017
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Subaru утерла нос Audi на рынке полноприводных автомобилей

Токио, 18 июня. Японская компания Subaru вырвалась в лидеры по продажам полноприводных автомобилей, обогнав Audi и Jaguar Land Rover.

Так, в минувшем году по всему миру было реализовано 965 892 полноприводных Subaru.  Самым большим спросом «японцы» с AWD пользовались у водителей в Северной Америке. Именно там было продано около 60% полноприводной продукции Subaru.

Audi удалось продать  720 тыс. 510 авто. На третьем месте оказался Jaguar Land Rover с показателем в 485 тыс. 797 машин. Наибольший рост спроса на автомобили Subaru с AWD наблюдался на рынке Северной Америки. 

Отметим, что сейчас почти все модели Subaru опционально доступны с системой привода на четыре колеса. Единственным заднеприводным является купе Subaru BRZ.
 

Ярослава Замысловатова
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