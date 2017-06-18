Астрономы рассказали о судьбе МКС после 2024 года

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Вашингтон, 18 июня. Американские астрономы выяснили, что ждет Международную космическую станцию после того, как завершится срок ее эксплуатации.

Отметим, что на МКС проводится большое количество разных научных испытаний, поэтому станция имеет огромное значение. Кроме того, она по-прежнему сохраняет свой статус международной базы, невзирая на недовольство некоторых стран.

Однако на практике получается, что космическое пространство объединяет научных сотрудников, поскольку изучать Вселенную можно только сообща.

Отмечается, что некоторые ученые убеждены, что после 2024 года срок работы станции будет продлен. Технические параметры МКС и сегодня остаются на высоком уровне и каких-либо причин прекращать ее работу нет, сообщает «Политэксперт».

Однако, если она все же лишится своей значимости, то ее можно эксплуатировать как космическую гостиницу или же базу для подготовки полетов на Красную планету.