Донбасс: ВСУ обстреляли Ясиноватую во время праздника

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Донецк, 18 июня. Киевские силовики открыли накануне огонь по Ясиноватой во время мероприятий, посвященных празднованию Дня медицинского работника в расположенном на территории ДНР городе. В результате артиллерийского обстрела получило повреждения здание Ясиноватской общеобразовательной школы-интерната.

«В 19.30 с украинских позиций начался сильный обстрел Ясиноватой, — сообщили в городской администрации Ясиноватой. — В это время на центральной площади города проходил праздник ко Дню медицинского работника. Из-за обстрелов торжественное мероприятие пришлось прекратить».

Несмотря на то, что некоторые снаряды ВСУ падали неподалеку от площади, где проходили мероприятия, мирные жители города, по имеющимся данным, не пострадали. Несколько позже стало известно, что в результате обстрела обесточен поселок Донецк-Северный.