Инвесторы-«партизаны» из Китая незаметно захватывают украинскую экономику

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Москва, 18 июня. Китай благодаря кредитам и инвестициям в украинские предприятия, которые те не в состоянии возместить, получает контроль над многими ключевыми компаниями в разных сферах экономики Украины.

Китайские кредиты и инвестиции в экономику Украины превзошли кредиты МВФ, отмечает аналитик сайта «Украина.ру». Для китайских инвесторов это выгодно тем, что риски минимальны: кредиты выдаются товаром под залог самого товара.

Одной из наиболее привлекательных сфер экономики для Китая оказалась альтернативная энергетика. В конце 2016 года компания CNBM оформила право собственности на 10 крупнейших солнечных электростанций на Украине, потратив на это около миллиарда долларов. Электростанциям поставлялось высокотехнологичное оборудование; оно же и было залогом. После того как украинская компания не смогла расплатиться с китайским инвестором, она переходила в его собственность.

Аналитик предполагает, что такая же судьба может ждать «Укртелеком», который в 2015 году подписал договор с Банком развития Китая (China Development Bank) и Huawei о модернизации сетей телефонной связи и интернета. Задолженность «Укртелекома» по предоставленному кредиту в 2016 году достигла 13 млн гривен.

При наихудшем сценарии в подобной ситуации может оказаться и крупнейшая нефтегазовая компания Украины — «Нафтогаз», которая в конце 2012 года взяла в кредит 3,6 млрд долларов у Банка развития Китая.