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Происшествия
Альпинист из США бесследно исчез на южном склоне Эльбруса
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Альпинист из США бесследно исчез на южном склоне Эльбруса

11:08  18 Июня 2017
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Альпинист из США бесследно исчез на южном склоне Эльбруса

Нальчик, 18 июня. Альпинист из США бесследно исчез во время своего восхождения на Эльбрус. В настоящее время спасатели приступили к поискам американца. О поисково-спасательной операции на южном склоне Эльбруса сообщили представители ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информацию о том, что альпинист не вернулся в установленный срок на контрольную точку, ведомство получило сегодня в 08.45 мск.  В эти минуты поиски спортсмена ведут восемь сотрудников МЧС, уточняет «Газета.ру».

Ранее спасатели сообщили об обнаружении на склоне Эльбруса заблудившихся альпинистов из Курска.
 

Ярослава Замысловатова
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