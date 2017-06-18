Альпинист из США бесследно исчез на южном склоне Эльбруса

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Нальчик, 18 июня. Альпинист из США бесследно исчез во время своего восхождения на Эльбрус. В настоящее время спасатели приступили к поискам американца. О поисково-спасательной операции на южном склоне Эльбруса сообщили представители ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информацию о том, что альпинист не вернулся в установленный срок на контрольную точку, ведомство получило сегодня в 08.45 мск. В эти минуты поиски спортсмена ведут восемь сотрудников МЧС, уточняет «Газета.ру».

Ранее спасатели сообщили об обнаружении на склоне Эльбруса заблудившихся альпинистов из Курска.

