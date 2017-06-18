Макрон необычно рано проголосовал на выборах в парламент

В Избранное

Скопировать

Париж, 18 июня. Глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента.

По сообщениям французских СМИ, избирательный участок, на который приехал 39-летний Макрон, расположен в местной мэрии. В городе Ле-Туке французский лидер со своей супругой голосовали на президентских выборах. Именно в этом городе у супругов есть огромная трехэтажная вилла, которая расположена в 400 метрах от участка.

Однако, невзирая на то, что недвижимость Макронов находится так близко, французский президент приехал туда на машине в сопровождении большой группы телохранителей «по соображениям безопасности».

Отмечается, что непривычным стало время голосования — в ходе президентской гонки и в первом туре выборов Макрон приезжал на избирательный участок примерно к 12.00. Однако у него запланирована на воскресенье еще одна встреча.