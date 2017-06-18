Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Макрон необычно рано проголосовал на выборах в парламент
Triangle Created with Sketch.

Макрон необычно рано проголосовал на выборах в парламент

11:05  18 Июня 2017
148

Макрон необычно рано проголосовал на выборах в парламент

Париж, 18 июня. Глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента. 

По сообщениям французских СМИ, избирательный участок, на который приехал 39-летний Макрон, расположен в местной мэрии. В городе Ле-Туке французский лидер со своей супругой голосовали на президентских выборах. Именно в этом городе у супругов есть огромная трехэтажная вилла, которая расположена в 400 метрах от участка. 

Однако, невзирая на то, что недвижимость Макронов находится так близко, французский президент приехал туда на машине в сопровождении большой группы телохранителей «по соображениям безопасности». 

Отмечается, что непривычным стало время голосования — в ходе президентской гонки и в первом туре выборов Макрон приезжал на избирательный участок примерно к 12.00. Однако у него запланирована на воскресенье еще одна встреча.

 

#париж #франция #макрон
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть