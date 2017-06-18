Новороссия сегодня: «Правый сектор» готовит теракты, массовое отравление солдат ВСУ

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Донбасс, 18 июня. Националисты готовят теракты, массовое отравление бойцов ВСУ, междоусобица в Счастье, опровержение лжи украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Общая обстановка

За минувшие сутки по территориям свободных республик Донбасса с позиций киевских силовиков было выпущено семьсот пятьдесят снарядов и мин различного калибра. Обстрелам подверглись территории тридцати шести населенных пунктов. Жертв среди мирного населения нет.

В результате обстрела сел Новогригорьевка и Староласпа Тельмановского района ДНР повреждения получили пятнадцать жилых домов. В донецком командовании обратили внимание, что населенный пункт находится на удалении более чем трех километров от линии соприкосновения войск, где отсутствуют позиции ополчения и военные объекты. Огонь украинскими военными открывался целенаправленно по жилым массивам населенного пункта.

В поселках Каштановое и Красный Партизан нарушено электроснабжение: более восьмисот семей остались без света.

ВСУ ударили по школе

17 июня в 19.30 обстрелу с позиций ВСУ подверглась школа-интернат №14 в Ясиноватой. Огонь велся из 120 мм минометов. Данные о разрушениях и пострадавших проверяются.

Обстрел Счастья — передел сфер влияния

Накануне украинские СМИ заявили о якобы имевшем место факте обстрела города Счастье, оккупированного украинскими силовиками, с позиций Народной милиции ЛНР.

В луганском командовании данную информацию опровергли и озвучили причину произошедшего. «Причиной обстрелов украинскими силовиками подконтрольных им населенных пунктов являются внутренние разборки и переделы сфер влияния, которые зачастую заканчиваются трагически, прежде всего для жителей тех населенных пунктов, где располагаются враждующие подразделения», — заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Обстрел Золотого — новые подробности

Марочко также сообщил об обстреле поселка Золотое, в результате которого были разрушены дома и хозпостройки 15 июня.

«На место разрушений первыми прибыли военнослужащие 24-й бригады (ВСУ — Прим. ФАН) в балаклавах, которые пытались произвести зачистку места обстрела, удаляя оставшиеся осколки и признаки, свидетельствующие об обстреле с украинской стороны. Позже представители прокуратуры (украинской — Прим. ФАН) вступили в конфликт с военными и обвинили их в попытке сокрытия преступления», — добавил Марочко. Данный факт, по убеждению офицера, подтверждает повсеместную распущенность и недисциплинированность в подразделениях вооруженных сил Украины.

«Правый сектор» готовит новые теракты

Разведка МО ДНР сообщает о подготовке новых терактов боевиками «Правого сектора»* (запрещена в РФ). В планах националистов нанесение артиллерийских и минометных ударов по населенным пунктам Авдеевка и Марьинка (оккупированы ВСУ) в двух километрах от линии соприкосновения.

Населенные пункты находятся в зоне ответственности 72 омбр ВСУ. Провокационные обстрелы имеют цель побудить украинских силовиков открыть огонь по позициям ополчения.

Массовое отравление в ВСУ

По данным источников донецкого командования в генеральном штабе ВСУ, военное руководство ВС Украины сильно озабочено ростом заболеваемости и количеством отравлений личного состава во втором квартале 2017 года. Это говорит о низком качестве приготавливаемых продуктов и пренебрежении санитарными нормами.

За последние три месяца в инфекционные отделения военных госпиталей городов Киева, Полтавы и Одессы было госпитализировано более двухсот пятидесяти военнослужащих украинской армии.

Главной причиной нарушений в организации питания украинским военным командованием отмечается коррупция, использование просроченных продуктов питания и безразличие отдельных командиров к своему личному составу.

При этом, в качестве мер на местах предложено: не решать имеющиеся проблемы, а проводить разъяснительную беседу с личным составом подразделений по соблюдению личной гигиены и использованию ими гражданских «общепитов» за собственные деньги, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Минобразования ДНР об украинской лжи

Накануне один из чиновников Украины Георгий Тука заявил о развернутой в ДНР кампании по блокировке сайтов, посвященных изучению украинского языка, литературы и культуры.

В Минобразования ДНР отреагировали по данному факту: «Данное заявление не имеет ничего общего с реальностью и является примитивным информационным вбросом, призванным, по всей видимости, лишь привлечь общественное внимание, как к данному персонажу, так и к организации, которую он представляет. Крайне примечательно, что в своем выступлении Тука не привел ни одного конкретного примера блокировки».

Напомним, ранее мы сообщали также о том, что в Луганской народной республике начали печатать учебники украинской литературы и чтения на украинском языке для школьников начальных классов. В ЛНР заявили, что люди чтут свою историю и уважают прошлое.

* Организация запрещена на территории РФ.