Пусть готовятся и красят губы: Милонов ожидает превращения правосеков в геев

В Избранное

Скопировать

Москва, 18 июня. Центр Киева заблокирован националистами из «Правого сектора»* в связи с ЛГБТ-шествием; сообщается о первых стычках. Однако рано или поздно правосеков заставят смириться с ситуацией во имя европейских ценностей, которые теперь пропагандирует Украина; более того, националисты могут войти в авангард ЛГБТ-движения, прогнозирует член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

Милонов отметил, что это именно то, к чему стремились украинцы, так что поводов для возмущения у них нет. Более того, на Украине должны разрешить не только ЛГБТ-шествия, но и однополые браки, уверен Милонов.

«Пусть выполняют требования своих хозяев, ведь они же попрощались с имперскими «голубыми мундирами», зато припали к батистовым панталончикам европейской толерантности», — отметил Милонов в интервью RT.

Отказ от традиционных ценностей и попытки найти счастье на стороне чреваты, предостерегает Милонов.

«Пусть теперь готовятся и красят губы», — посоветовал он.

Также Милонов высказал предположение, что нынешние националисты могут стать активистами ЛГБТ-движения, поскольку те, кто выступает против гей-парадов и т.п., рискует получить клеймо «неевропейца».

«Так что националисты ещё и присоединятся с чубчиками своими к шествию содомитов по центру Киева», — выразил уверенность депутат.

Как сообщала Газета.Ru, украинские националисты заблокировали центр Киева, чтобы не допустить проведение «Марша равенства» — акции ЛГБТ-движения.

Напомним, что «Правый сектор» является экстремистской организацией, запрещенной на территории России.

* Организация запрещена на территории РФ.