Время нахождения в очереди к мощам Николая Чудотворца достигло рекордных 12 часов

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Москва, 18 июня. Время ожидания в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя в российской столице, достигло рекордных 12 часов.

По имеющейся информации, время нахождения в огромной очереди равно примерно 12 часам, однако данные подсчеты являются примерными. Помимо этого, отмечается, что в воскресенье и по будням очередь гораздо меньше, поскольку среднее время ожидания равно примерно трем часам, сообщает телеканал 360.

По последней информации, с момента перенесения святыни в российскую столицу ее посетили свыше 700 тыс. человек.

Напомним, ранее в Российской православной церкви порекомендовали жителям Москвы и туристам не ходить к мощам святителя Николая по субботам по причине огромного количества верующих.