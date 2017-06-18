Ученые объяснили, почему колонизаторов Марса ждет неминуемая гибель

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Нью-Йорк, 18 июня. По оценкам многих ученых, первые группы колонизаторов Марса практически наверняка обречены на неминуемую гибель из-за опасностей долгого межпланетного путешествия и жесткой солнечной радиации на чужой планете.

Несмотря на то, что Марс находится гораздо дальше от Солнца, чем Земля, жесткое солнечное излучение гораздо сильнее бьет по поверхности планеты, поскольку на Марсе нет ничего подобного озоновому слою, защищающему поверхность Земли. На данный момент нет технологии, которая бы обеспечила достаточно надежную защиту от жесткой радиации — при использовании обычных средств защиты прибывшие на Марс мужчины и женщины погибнут приблизительно через 68 дней после прибытия на Марс.

Впрочем, проблемой остается даже доставка колонистов на Красную планету — в течение полета, который займет около полутора лет, всех обитателей корабля колонистов необходимо идеально защитить от жесткого излучения, иначе они просто умрут от лучевой болезни в полете.