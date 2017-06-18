Появилось видео первых стычек правосеков и гей-активистов на марше в Киеве

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Киев, 18 июня. В центре Киева начались столкновения между националистами и участниками гей-парада. Первые видео стычек в парке имени Тараса Шевченко уже появились в Сети.

По словам официального спикера Национальной полиции Киева Оксаны Блищик, дежурящие на Марше Равенства правоохранители смогли сдержать агрессивных активистов националистических движений. Кордон полицейских сдержал их попытку натиска на марширующих.

Кроме того, она отметила, что у несколько молодых людей во время проверки были изъяты газовые баллончики и балаклавы. Сообщение об инцидентах опубликовано на ее официальной странице в Facebook.

Ранее представитель запрещенного в России националистического движения "Правый сектор*" Артем Скоропадский заявил, что правосеки заблокировали места, где могли пройти колонны марша, перекрыв парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя.

Организаторы ЛГБТ-мероприятия тем временем призывают своих сторонников не поддаваться на шантаж и провокации.



* Организация запрещена на территории РФ.