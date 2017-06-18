Здание Минобороны Украины в Одессе загорелось после взрыва

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Одесса, 18 июня. В ночь на воскресенье примерно в 02.00 (время совпадает с мск) на 6-й станции Большого Фонтана в Одессе произошел взрыв в здании бывшего факультета тыла Одесского института сухопутных войск (ОИСВ), в котором ранее хотели разместить штаб Военно-морских сил Украины.

Как сообщат украинские СМИ, общая площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. Очевидцы утверждают, что пожар начался до момента взрыва.

Согласно данным сотрудников ГСЧС, в здании, в котором на сегодняшний день идут ремонтные работы, взорвался газовый баллон.

Спустя полтора часа пожар удалось потушить.

Напомним, летом прошлого года данная часть здания перешла в собственность оборонного ведомства Украины.