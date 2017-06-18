Audi объявила дату презентации флагманского седана A8 в Барселоне

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Берлин, 18 июня. Немецкая компания Audi объявила дату премьеры нового флагманского седана. Официальную презентацию А8 проведут в рамках выставки Audi Summit в Испании.

Площадка мероприятия откроется в Барселоне 11 июля. По словам представителей концерна, помимо нового седана, назначенного на первый день саммита, компания презентует и несколько концептов и транспортных систем будущего.

Среди них, в частности, и сервисы премиум-класса и автомобили с автономным управлением и автоматизированными системами. Кроме того, концерн собирается представить и программу Audi AI — «Искусственный интеллект Audi».

Ранее стало известно о тест-драйвах нового Audi Q8 в Нюрбургринге.

