Ковалев намерен вернуть свои пояса в третьем бое с Уордом

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Лос-Анджелес, 18 июня. Российский боксер в полутяжелой весовой категории Сергей Ковалев заявил о намерении в третий раз драться против американца Андре Уорда. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По словам 34-летнего россиянина, во время боя он чувствовал себя отлично и категорически не согласен с решением судьи остановить поединок.

Ковалев подчеркнул, что удары ниже пояса были, но он был в состоянии драться, пишут «Известия».

«Хочу третьего боя с Уордом», — заявил россиянин.

Напомним, российский спортсмен проиграл Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде боя, который состоялся в Лас-Вегасе. Ковалев не смог отобрать титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации.

Ранее стало известно, что Ковалев собирается получить американское гражданство.