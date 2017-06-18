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Происшествия
Труп зарезанного мужчины нашли возле пруда в Москве
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Труп зарезанного мужчины нашли возле пруда в Москве

10:19  18 Июня 2017
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Труп зарезанного мужчины нашли возле пруда в Москве

Москва, 18 июня. Труп неизвестного мужчины с колото-резаным ранением груди было найдено вблизи парка на северо-западе Москвы. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Свободы. Об этом в воскресенье сообщают в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, тело находилось возле пруда. 

В настоящее время выясняются все подробности и детали случившегося. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Как сообщала Газета.Ru, накануне тело с множественными колото-резаными ранениями нашли в лесополосе в российской столице. 

#убийство #труп #полиция
Дана Балан
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