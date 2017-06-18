Алеппо: российские военные распределили 1,5 тонны гуманитарной помощи

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Дамаск, 18 июня. За минувшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели семь гуманитарных акций, в том числе шесть из них в городе Алеппо. В общей сложности мирные жители Сирии получили 2,8 тонн гуманитарных грузов.

«Шесть акций проведено в городе Алеппо, местному населению доставлено 1,5 т продуктов питания; в населенный пункт Эль-Сарсания провинции Латакия доставлено 1,3 т продовольственных наборов, — указано в информационном бюллетене российского Центра по примирению. — Общий вес гуманитарного груза — 2,8 тонны. Гуманитарная помощь оказана 870 чел. Всего проведено гуманитарных акций — 1362».

Как отмечается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки российская сторона зафиксировала 12 случаев нарушения режима перемирия в Сирии, турецкая сторона насчитала 11 случаев. Большая часть перестрелок произошла в провинциях Дамаск и Деръа, где действуют боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ* (обе группировки запрещены в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.