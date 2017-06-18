Астрономы обнаружили новую огромную черную дыру

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Вашингтон, 18 июня. Группа американских и европейских ученых обнаружила новую сверхогромную черную дыру на расстоянии 3,9 млрд световых лет от Земли. Открытие было сделано при помощи космической обсерватории «Чандра», сообщает Sci-news.com.

По сведениям ученых, этот космический объект превышает массу солнца в квадриллион раз. Из-за этого появление новых звезд рядом с черной дырой невозможно. Черная дыра располагается в космическом кластере RX J1532.9 +3021, который находится на расстоянии в 3,9 миллиардов световых лет от Земли, уточняет New Inform.

Загадку для ученых представляет большое количество горячего газа, светящегося в рентгеновских лучах, рядом с центром RX J1532.