Пятеро гвардейцев упали в обморок на дне рождения Елизаветы II в Лондоне

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Лондон, 18 июня. Пятеро королевских гвардейцев упали в обморок на параде в Лондоне в честь официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Военнослужащие почувствовали себя плохо из-за сильной жары.

Всем им оперативно оказали медицинскую помощь. Информацию об ЧП подтвердила официальный представителя сухопутных сил Соединенного Королевства, уточнив, что день оказался «чрезвычайно жарким».

Как отмечает «Инфореактор», несмотря на то, что температура воздуха во время парада в столице Великобритании достигала 27 градусов, головы гвардейцев украшали огромные медвежьи шапки, которые им предписано носить при любой погоде.

