Трое полицейских пострадали в ДТП при погоне за иномарской в центре Москвы

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Москва, 18 июня. МВД подтвердило, что в результате ночной погони за автомобилем Mercedes в центре Москвы пострадали трое сотрудников полиции. Всего в аварии пострадали шесть человек.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве, дорожное происшествие с участием полицейского автомобиля произошло около трех часов ночи в воскресенье после того, как полицейские попытались остановить для проверки автомобиль Mercedes.

«Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться. Сотрудники ДПС организовали преследование нарушителя. На Новослободской улице водитель Mercedes совершил столкновение с патрульной машиной ДПС, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. — По уточненным данным, при столкновении трех автомашин на улице Новослободская пострадали шесть человек, в том числе три сотрудника МВД».

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее «Газета.ru» сообщила о страшном ДТП с фурой и легковым автомобилем в Нижегородской области, где погибли четыре человека.